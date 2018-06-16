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Николай Валуев: «Приду поболеть за сборную в Санкт-Петербурге»
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Николай Валуев: «Приду поболеть за сборную в Санкт-Петербурге» 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев оценил игру сборной России в стартовом матче чемпионата мира-2018 и пообещал лично поддержать команду. Россия обыграла Саудовскую Аравию в матче открытия турнира со счетом 5:0.
— Игра российских футболистов в первом матче мне понравилась, что тут еще сказать. Надеюсь, что в эйфории никто в команде не пребывает, ведь дальше соперники будут все серьезнее. Я приду поболеть за сборную в Санкт-Петербурге, где наши ребята сыграют с Египтом. Хочу пожелать им удачи, — сказал Валуев. (Андрей ШИТИХИН)
Сборная России 19 июня сыграет против команды Египта на стадионе Санкт-Петербург.
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