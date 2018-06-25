Сборная России по футболу проиграла уругвайцам в заключительном матче группового этапа ЧМ

САМАРА, 25 июня. / ТАСС /. Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Уругвая со счетом 0:3 в матче заключительного тура группового этапа и сыграет в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в московских «Лужниках» 1 июля. На встрече, которая прошла в Самаре, присутствовало 41 970 зрителей.

После этого поражения сборная России опустилась на второе место в группе A, набрав шесть очков в трех матчах группового этапа. Таким образом, россияне в 1/8 финала сыграют с командой, которая займет первое место в группе В. Соперник сборной России станет известен по итогам заключительных матчей в группе В, где на первое место претендуют команды Испании, Португалии и Ирана. Встреча 1/8 финала с участием российской команды начнется в 17:00 мск.