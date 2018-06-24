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Игрок сборной Швеции не винит вратаря в поражении от команды Германии на ЧМ-2018
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Игрок сборной Швеции не винит вратаря в поражении от команды Германии на ЧМ-2018 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной Швеции Понтус Янссон считает, что пропущенный мяч от команды Германии в дополнительное время матча второго тура группового этапа чемпионата мира не является ошибкой вратаря Робина Ольсена.
"Второй гол не был ошибкой голкипера, просто это был гол от фантастического игрока, одного из лучших в мире. Это был фантастический гол", — цитирует Янссона ТАСС.
Встреча между сборными Германии и Швеции, которая прошла в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу немцев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После двух туров в группе F лидирует сборная Мексики, набравшая шесть очков. Второе занимает команда Германии (три очка), опережающая Швецию по дополнительным показателям. На последней строчке располагается Южная Корея (0).
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