Определились соперники мужской сборной России по регби-7 на третьем этапе ЧЕ 

7-8 июля в английском Эксетере пройдет третий этап чемпионата по регби-7 среди мужских команд. Сборная России сыграет в группе С вместе со сборными Англии, Польши и Грузии, сообщает пресс-служба Федерации регби России.
После двух этапов россияне имеют в своем активе 26 очков и делят 3-4 места со сборной Франции. На первом месте с 40 очками сборная Ирландии, на втором с 36 очками команда Германии.
Расписание матчей сборной России на групповом этапе (7 июля):
Россия — Польша (14.58 мск)
Россия — Грузия (17.43 мск)
Англия — Россия (20.50 мск)