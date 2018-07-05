Определились соперники мужской сборной России по регби-7 на третьем этапе ЧЕ

7-8 июля в английском Эксетере пройдет третий этап чемпионата по регби-7 среди мужских команд. Сборная России сыграет в группе С вместе со сборными Англии, Польши и Грузии, сообщает пресс-служба Федерации регби России.

После двух этапов россияне имеют в своем активе 26 очков и делят 3-4 места со сборной Франции. На первом месте с 40 очками сборная Ирландии, на втором с 36 очками команда Германии.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе (7 июля):

Россия — Польша (14.58 мск)

Россия — Грузия (17.43 мск)

Англия — Россия (20.50 мск)