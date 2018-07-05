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Хорватия напоминает Трефилову Германию
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Хорватия напоминает Трефилову Германию 

Спорт-Экспресс 5 июля 2018
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов в интервью «СЭ» поделился мнением о Хорватии. По словам заслуженного специалиста, подопечные Златко Далича высоко котируются в Европе.
— Что думаете о четвертьфинале с Хорватией? — Сначала мне казалось, что именно эта команда нам больше всего по зубам. Но, посмотрев их игры, увидел, какая это сила. В хорошем состоянии они напоминают мне Германию. Все четко, распланировано, исполнители, которые котируются в Европе. Но я верю в наших. Черчесову удалось создать боевой коллектив. В этом наша надежда. В технике исполнения элементов мы отстаем. Чуть-чуть. Лет на 20. Шучу, конечно. Я очень хочу, чтобы мы прошли хорватов. (Владимир ИВАНОВ) Россия — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала — начало в 21.00 (время московское)
Полная версия интервью с Евгением Трефиловым — в пятницу утром
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