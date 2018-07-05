Определились соперники женской сборной России по мини— футболу в квалификации ЧЕ

ТАСС , 5 июля. Сборные Словении и Хорватии стали соперниками женской команды России по квалификационному раунду чемпионата Европы по мини-футболу 2019 года. Жеребьевка прошла в четверг в швейцарском Ньоне.

Команды сыграют во второй группе основного квалификационного раунда. Вмести с ними также сыграет победитель предварительного квалификационного этапа в группе A, где выступают сборные Нидерландов, Бельгии, Швеции и Северной Ирландии. Матчи основного квалификационного раунда во второй группе пройдут с 11 по 16 сентября в Хорватии.

В финальном этапе примут участие четыре команды, которые одержат победы в своих группах. Он состоится в феврале 2019 года на площадке одной из сборных, пробившихся в решающий раунд.