Определились соперники женской сборной России по мини— футболу в квалификации ЧЕ 

ТАСС, 5 июля. Сборные Словении и Хорватии стали соперниками женской команды России по квалификационному раунду чемпионата Европы по мини-футболу 2019 года. Жеребьевка прошла в четверг в швейцарском Ньоне.
Команды сыграют во второй группе основного квалификационного раунда. Вмести с ними также сыграет победитель предварительного квалификационного этапа в группе A, где выступают сборные Нидерландов, Бельгии, Швеции и Северной Ирландии. Матчи основного квалификационного раунда во второй группе пройдут с 11 по 16 сентября в Хорватии.
В финальном этапе примут участие четыре команды, которые одержат победы в своих группах. Он состоится в феврале 2019 года на площадке одной из сборных, пробившихся в решающий раунд.
Чемпионат Европы станет первым женским турниром по мини— футболу под эгидой УЕФА. Ранее соревнования проводил Европейский союз футзала (UEFS). Женская сборная России трижды становилась чемпионом турнира (2001, 2004, 2009).