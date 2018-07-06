Трефилов: «Весь матч против Хорватии буду трястись и материться последними словами»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов призвал общественность не превозносить сборную России перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии.

— Теперь-то Россия — в восьмерке лучших команд мира. Заслуживают таких зарплат?

— Не надо сегодня захваливать их всех. С каждого угла в доме слышу это. Раньше хоть душ молчал, но сегодня пошел мыться — и он уже хвалить начал. Я когда-то думал, Аршавин будет у нас если не на уровне Месси и Роналду, но третьим-четвертым в мире. Такие надежды подавал. Но мы сами испортили пацана. Захвалили! Нельзя так! Надо осадить немного. От этого таланты портятся регулярно.

— Но в этой сборной же нет настолько ярких персонажей, как Аршавин? Сильны командой, дисциплиной.

— Акинфеев на слуху. Скоро ему золотые ноги приделают, а на них золотые бутсы прицепят. Вспомните теперь, как его до этого кляли. Слава спортивная — это дело такое. Сегодня есть, завтра нет. Обольщаться не надо.

Поэтому давайте не возносить до небес сейчас, а искренне верить и болеть в игре с Хорватией. У меня в этот день одна тренировка. Специально сделали, чтобы посмотреть. Буду весь матч трястись и материться последними словами. Так всем и передайте. А если все получится, закрою глаза на то, что вся страна будет реветь, гудеть, дудеть и визжать. Прощу даже тех, кто от радости напьется.

Матч Россия — Хорватия состоится в Сочи 7 июля, начало — 21:00 мск.

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21:00 07.07.2018

РОССИЯ — Хорватия