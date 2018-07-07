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Сборная Бельгии обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2018
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Сборная Бельгии обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2018 

Газета.Ru 7 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Бразилии со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
На 13-й минуте бразильский полузащитник Фернандиньо отправил мяч в собственные ворота, а Кевин Де Брейне удвоил преимущество «красных дьяволов», отличившись на 31-й минуте.
Сократил отставание бразильцев полузащитник пентакампеонов Ренато Аугусто, забив на 76-й минуте матча. Однако сравнять счет в игре подопечным Тите не удалось.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Таким образом, сборная Бельгии вышла в 1/4 финала мундиаля, где встретится с командой Франции. Встреча состоится 10 июля.
Ранее сборная Франции обыграла команду Уругвая в четвертьфинале чемпионата мира — 2018 со счетом 2:0.
Чемпионат мира — 2018. 1/4 финала Бразилия — Бельгия — 1:2 Голы: 0:1 — Фернандиньо, 13 (автогол), 0:2 — Де Брейне, 31, 1:2 — Аугусто, 76
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