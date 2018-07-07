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Рафаэль Варан: «Сборная Франции надеется стать чемпионом мира»
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Рафаэль Варан: «Сборная Франции надеется стать чемпионом мира» 

Спорт-Экспресс 7 июля 2018
Защитник сборной Франции Рафаэль Варан заявил, что команда чувствует силу для победы на чемпионате мира-2018. Вчера французы в матче 1/4 финала переиграли Уругвай (2:0) и пробились в полуфинал, где встретятся с Бельгией (10 июля, Санкт-Петербург).
— У нас молодая команда, которая постепенно взрослеет на этом турнире. Быстрые атаки и комбинированные действия делают нас единой командой. Мы можем корректировать свою игру, что показали в матче с Уругваем, и это сильная сторона сборной Франции, — цитирует RMC Sport Варана. — Мы надеемся стать чемпионами мира. Чувствуем внутренний пыл и поддержку болельщиков, поэтому хотим, чтобы нами гордились. Фаворитов в полуфинале нет. Есть две сильные команды. Нас ожидает сложный матч, но мы выложимся в матче с Бельгией.
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