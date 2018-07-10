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Россиянка Вяхирева признана лучшей гандболисткой июня в Европе
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Россиянка Вяхирева признана лучшей гандболисткой июня в Европе 

ТАСС 10 июля 2018
ТАСС, 10 июля. Европейская федерация гандбола (EHF) признала правого полусреднего сборной России и клуба «Ростов-Дон» Анну Вяхиреву лучшим игроком июня в Европе. Об этом сообщает пресс-служба EHF.
Так как клубный сезон завершился в мае, то награда присуждалась на основе игр в квалификационном турнире чемпионата Европы 2018 года.
В последний день мая в матче квалификации к чемпионату Европы между сборными России и Португалии (30:24) 23-летняя гандболистка забросила 11 мячей. 3 июня сборная России в заключительном матче отбора обыграла команду Австрии (26:25) и со второго места в группе вышла на чемпионат Европы. Вяхирева во встрече с австрийками записала на свой счет 12 точных бросков.
Вяхирева успешно провела клубный сезон, выиграв чемпионат России и дойдя до «Финала четырех» Лиги чемпионов в составе клуба «Ростов-Дон».
Лучшим гандболистом июня стал правый полусредний сборной Австрии Никола Билик.
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