Россиянка Вяхирева признана лучшей гандболисткой июня в Европе

ТАСС , 10 июля. Европейская федерация гандбола (EHF) признала правого полусреднего сборной России и клуба «Ростов-Дон» Анну Вяхиреву лучшим игроком июня в Европе. Об этом сообщает пресс-служба EHF.

Так как клубный сезон завершился в мае, то награда присуждалась на основе игр в квалификационном турнире чемпионата Европы 2018 года.

В последний день мая в матче квалификации к чемпионату Европы между сборными России и Португалии (30:24) 23-летняя гандболистка забросила 11 мячей. 3 июня сборная России в заключительном матче отбора обыграла команду Австрии (26:25) и со второго места в группе вышла на чемпионат Европы. Вяхирева во встрече с австрийками записала на свой счет 12 точных бросков.

Вяхирева успешно провела клубный сезон, выиграв чемпионат России и дойдя до «Финала четырех» Лиги чемпионов в составе клуба «Ростов-Дон».

Лучшим гандболистом июня стал правый полусредний сборной Австрии Никола Билик.