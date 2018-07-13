Ещё
Российские гандболистки проиграли норвежкам в полуфинале чемпионата мира U20
Далее:
Читайте также:
Ещё
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Загитову и Медведеву столкнули лбами

Российские гандболистки проиграли норвежкам в полуфинале чемпионата мира U20 

Чемпионат.com 13 июля 2018
Женская сборная России по гандболу не сумела пробиться в финал чемпионата мира в возрастной категории до 20 лет, который проходит в Дебрецене (Венгрия).
В полуфинале российские спортсменки уступили сверстницам из Норвегии со счётом 23:30.
Гандбол. Молодёжный чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала
Норвегия — Россия — 30:23 (14:12).
На групповом этапе подопечные Вячеслава Кириленко поочередно обыграли команды Китая (35:16), Чили (32:19), Исландии (32:14), Словении (27:24) и Южной Кореи (27:15). В 1/8 финала российские девушки оказались сильнее Бразилии (32:20), а в четвертьфинале обыграли сборную Нидерландов (28:26).
В матче за 3-е место россиянки встретятся с командой, которая проиграет в поединке Венгрия — Южная Корея.
Чемпионат.com: последние новости
Сборная Канады U18 разгромила Швецию и стала победителем Кубка Глинки Муса забил победный гол в дебютном матче за «Аль-Наср» «Ницца» дома проиграла «Реймсу» в первом матче под руководством Виейра
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Михаэля Шумахера28
Украинский футболист высказался про Крым100
Загитову и Медведеву столкнули лбами3
Трехкратный чемпион «Формулы-1» вышел из комы
«Зовите пожарных!»: фигуристка разделась для фото32
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:44
Англичане «кинули» Дзюбу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение