Российские гандболистки проиграли норвежкам в полуфинале чемпионата мира U20

Женская сборная России по гандболу не сумела пробиться в финал чемпионата мира в возрастной категории до 20 лет, который проходит в Дебрецене (Венгрия).

В полуфинале российские спортсменки уступили сверстницам из Норвегии со счётом 23:30.

Гандбол. Молодёжный чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала

Норвегия — Россия — 30:23 (14:12).

На групповом этапе подопечные Вячеслава Кириленко поочередно обыграли команды Китая (35:16), Чили (32:19), Исландии (32:14), Словении (27:24) и Южной Кореи (27:15). В 1/8 финала российские девушки оказались сильнее Бразилии (32:20), а в четвертьфинале обыграли сборную Нидерландов (28:26).

В матче за 3-е место россиянки встретятся с командой, которая проиграет в поединке Венгрия — Южная Корея.