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Витсель: Франция сыграла организовано, против них было непросто действовать
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Витсель: Франция сыграла организовано, против них было непросто действовать 

Чемпионат.com 11 июля 2018
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился мнением о матче 1/2 финала чемпионата мира—2018 с национальной командой Франции (0:1).
«Расстроен поражением, хотя матч был хороший. Мы думали, что будем играть сильнее. Мы защищались так же, как и в матче с Бразилией, но не были так же внимательны. Хотя моменты у нас были и в первом, и втором тайме. Франция сыграла организовано, против них было непросто действовать», — передаёт слова Витселя корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира—2018, где встретится с победителем пары Хорватия — Англия. Бельгийская команда сыграет в матче за третье место.
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