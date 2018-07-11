Витсель: Франция сыграла организовано, против них было непросто действовать

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился мнением о матче 1/2 финала чемпионата мира—2018 с национальной командой Франции (0:1). «Расстроен поражением, хотя матч был хороший. Мы думали, что будем играть сильнее. Мы защищались так же, как и в матче с Бразилией, но не были так же внимательны. Хотя моменты у нас были и в первом, и втором тайме. Франция сыграла организовано, против них было непросто действовать», — передаёт слова Витселя корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира—2018, где встретится с победителем пары Хорватия — Англия. Бельгийская команда сыграет в матче за третье место.