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Мужская и женская сборные РФ по водному поло стали 3-ми на турнире во Франции
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Мужская и женская сборные РФ по водному поло стали 3-ми на турнире во Франции 

Чемпионат.com 11 июля 2018
В Кане-ан-Руссийон (Франция) завершился международный турнир по водному поло. Мужская и женская сборные России заняли третье место.
Водное поло. Международный турнир. Кане-эн-Руссийон. Мужчины. Групповой этап. Результаты сборной России Россия — Испания — 10:8. Россия — Франция — 9:7. Хорватия — Россия — 17:7.
Итоговое положение: 1. Хорватия — 6 очков (разница мячей — +15). 2. Испания — 6 (+5). 3. Россия — 6 (-6). 4. Франция — 0 (-14). Женщины. Групповой этап. Результаты сборной России Россия — Франция — 27:13. Испания — Россия — 11:9. Китай — Россия — 11:9.
Итоговое положение: 1. Испания — 9 (+15). 2. Китай — 6 (-3). 3. Россия — 3 (+10). 4. Франция — 0 (-22).
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