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Женская сборная России не смогла выйти в финал молодежного чемпионата мира
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Загитову и Медведеву столкнули лбами

Женская сборная России не смогла выйти в финал молодежного чемпионата мира 

Советский спорт 13 июля 2018
Российские гандболистки не смогли выйти в финал, проиграв в ½ команде Норвегии со счетом 23:30.
В матче за третье место сборная России сыграет с проигравшим в матче Венгрия — Южная Корея.
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