Женская сборная России не смогла выйти в финал молодежного чемпионата мира

Российские гандболистки не смогли выйти в финал, проиграв в ½ команде Норвегии со счетом 23:30.

В матче за третье место сборная России сыграет с проигравшим в матче Венгрия — Южная Корея.