Женская сборная России по водному поло разгромила Турцию на старте ЧЕ

Женская сборная России по водному поло стартовала на чемпионате Европы с разгромной победы над сборной Турции — 35:4 (9:1, 10:2, 10:0, 6:1).

На групповом этапе европейского первенства 12 команд разделены на две группы. Россиянки находятся в группе B, куда, кроме них и Турции, попали также сборные Венгрии, Испании, Германии и Сербии. Отметим, что Турция в квалификации 17 февраля и 3 марта одолела Словакию — 11:11 и 10:9.

Сборная России является бронзовым призёром последних Олимпийских игр и чемпионата мира — соответственно 2016 и 2017 годов. На чемпионатах Европы россиянки побеждали трижды — в 2006, 2008 и 2010 годах. На предыдущем европейском первенстве российская команда заняла шестое место.