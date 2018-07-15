Олимпийская чемпионка Виктория Жилинскайте стала мамой

В воскресенье, 15 июля, стало известно, что левый полусредний «Кубани» и сборной России по гандболу Виктория Жилинскайте стала мамой. Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро (2016) родила девочку. Вес малышки — 3620 грамм, рост — 53 сантиметра. Родители назвали девочку Машей.

«Федерация гандбола России от всей души поздравляет Викторию Жилинскайте с рождением ребенка! Мы желаем новорожденной и ее маме крепкого здоровья, а Виктории еще и возвращения на гандбольную площадку!» — написано на официальном сайте организации.