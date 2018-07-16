Ареола стал чемпионом мира, не проведя ни одного матча за сборную Франции

Вратарь сборной Франции Альфонс Ареола вместе с командой отпраздновал победу в финале чемпионата мира — 2018. Французы обыграли хорватов со счётом 4:2.

25-летний голкипер стал одним из двух футболистов французской сборной, который на этом турнире ни разу не вышел на поле. Но в отличии от защитника Адиля Рами , который имеет в своём активе 35 матчей в составе «трёхцветных», Ареола ещё не успел дебютировать за национальную команду своей страны.

Таким образом, Ареола стал первый французом, который стал призёром чемпионата мира, не сыграв за свою сборную ни одного матча.