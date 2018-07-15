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Сборная России по водному поло продолжила громить соперниц на чемпионате Европы
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Сборная России по водному поло продолжила громить соперниц на чемпионате Европы 

Вести.Ru 15 июля 2018
Фото: Вести.Ru
На чемпионате Европы по водному поло, который в эти дни проходит в испанской Барселоне, женская сборная России провела второй матч на турнире. На этот раз под горячую руку россиянок попали сербские спортсменки, который были разгромлены со счетом 27:2 (6:1, 8:0, 3:1, 10:0).
Накануне ватерполистки из России не оставили шансов турецкой сборной. Они добились уверенной победы со счетом 35:4. После двух туров россиянки возглавляют группу «В», набрав шесть очков.
Нашей команде на групповом этапе осталось провести три встречи — с Германией (17 июля), Венгрией (19 июля) и Испанией (21 июля).
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