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«Нам нельзя сбавлять обороты»: в ГК «Ростов-Дон» рассказали о задачах на новый сезон
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«Нам нельзя сбавлять обороты»: в ГК «Ростов-Дон» рассказали о задачах на новый сезон 

161.ru 21 июля 2018
Фото: 161.ru
Болельщиков нашей команды ждет новый, насыщенный событиями сезон
Уже не за горами начало нового гандбольного сезона в нашей стране. 31 августа соревнования стартуют с матча за Суперкубок России, в котором сразятся гандболистки «Ростов-Дон» и «Кубани». Накануне в донском клубе рассказали о планах и задачах на грядущий сезон. Прошлый же был признан для наших спортсменок весьма успешным.
— Все поставленные на сезон задачи были выполнены. Из четырех турниров, в которых мы принимали участие, одержаны победы в трех. Мы во второй раз подряд стали абсолютными чемпионами России, завоевав Суперкубок и Кубок страны, — прокомментировал гендиректор ГК «Ростов-Дон» Антон Ревенко.
Кроме того, журналистам представили нового главного тренера команды. Им стал Амброс Мартин, сменивший на этом посту Фредерика Бужана.
— Игроки очень много работали в прошлом сезоне, многого достигли, и сейчас я хочу помочь им в достижении поставленных целей на будущий год. Буду прикладывать все усилия для того, чтобы эта гонка за трофеями оказалась удачной, — заявил тренер.
В новом сезоне, как и прежде, наша команда примет участие сразу в четырех турнирах. И это не считая матчей сборной страны.
— Выход впервые в истории клуба в «Финал четырех» Лиги чемпионов, особенно после победы в Кубке ЕГФ, стал сигналом, что мы движемся в верном направлении и нам ни в коем случае нельзя сбавлять обороты. 31 августа нашей команде предстоит сыграть за Суперкубок против «Кубани» в Краснодаре. С этой игры начинается сезон. Несмотря на возможные трудности, мы ставим перед собой задачу одержать победу в этом матче, — объявил замглавы администрации Ростова Александр Скрябин.
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