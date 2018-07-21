«Нам нельзя сбавлять обороты»: в ГК «Ростов-Дон» рассказали о задачах на новый сезон

Болельщиков нашей команды ждет новый, насыщенный событиями сезон

Уже не за горами начало нового гандбольного сезона в нашей стране. 31 августа соревнования стартуют с матча за Суперкубок России, в котором сразятся гандболистки «Ростов-Дон» и «Кубани». Накануне в донском клубе рассказали о планах и задачах на грядущий сезон. Прошлый же был признан для наших спортсменок весьма успешным.

— Все поставленные на сезон задачи были выполнены. Из четырех турниров, в которых мы принимали участие, одержаны победы в трех. Мы во второй раз подряд стали абсолютными чемпионами России, завоевав Суперкубок и Кубок страны, — прокомментировал гендиректор ГК «Ростов-Дон» Антон Ревенко

Кроме того, журналистам представили нового главного тренера команды. Им стал Амброс Мартин, сменивший на этом посту Фредерика Бужана

— Игроки очень много работали в прошлом сезоне, многого достигли, и сейчас я хочу помочь им в достижении поставленных целей на будущий год. Буду прикладывать все усилия для того, чтобы эта гонка за трофеями оказалась удачной, — заявил тренер.

В новом сезоне, как и прежде, наша команда примет участие сразу в четырех турнирах. И это не считая матчей сборной страны.