Интервью с игроком сборной России по пляжному футболу Антоном Шкариным

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин объяснил, за счёт чего команда выиграла домашний этап Евролиги.

Сборная России по пляжному футболу продолжает радовать болельщиков. Годы идут, а приятный статус фаворитов подопечные Михаила Лихачёва сохраняют из года в год. Да, был провал с непопаданием на чемпионат мира, однако это было скорее досадной неудачей, чем началом движения вниз. У России всё в порядке, и сборная это доказала на домашнем этапе Евролиги в Москве. Три победы в трёх матчах и отличные перспективы сохранить звание сильнейшей команды континента. После завершения матча с командой Швейцарии, в котором россияне в овертайме вырвали победу со счётом 3:2, «Чемпионат» побеседовал с капитаном команды Антоном Шкариным, который подвёл итоги выступления сборной.

— Антон, примите поздравления с победой. Сюжет получился весьма интересным. Интрига сохранялась до самого конца. Какие эмоции испытываете сейчас? — Безусловно, я очень рад этой победе. Эта игра была очень сложной и, наверное, не слишком типичной, потому что обычно мы со швейцарцами играем крайне результативно. На этот раз было забито очень мало голов. Это связано с тем, что они поменяли тактику после того, как получил травму один из лидеров команды Деян Станкович . Соперник стал больше играть в закрытый футбол, они не летели вперёд и действовали от обороны.

— Насколько сильно ослабило команду отсутствие Бориса Никонорова , который пропустил последние два матча из-за травмы? — Конечно, это большая потеря для нас. Грубо говоря, мы две игры провели в меньшинстве относительно других соперников. Мы бегали и за него тоже. Кроме того, у нас были наигранные комбинации, а после того как Боря выбыл, всё поменялось. Смешанные сочетания не позволяли выполнять те комбинации, которые мы наигрывали на сборах. Собственно, Борис — очень сильный игрок сам по себе, так что его в любом случае очень не хватало. — Что можно сказать по поводу первых двух матчей в Евролиге с Польшей и Азербайджаном? — Обе эти встречи мы провели уверенно и по игре, и по счёту. Первый матч был довольно нервный, однако соперник был слабее нас, и мы довольно легко справились с Азербайджаном. Во второй игре с Польшей был момент, когда мы пропустили гол и занервничали. Но всё равно мы были сильнее Польши и вернули им долги. В заключительной игре с командой Швейцарии были интересные расклады. Дело в том, что Польша неожиданно проиграла Азербайджану, и так получилось, что наш матч со Швейцарией решал судьбу чемпионства.

— Вас в этой встрече устраивала ничья в основное время. Когда за несколько минут до конца третьего периода счёт был равным, была ли установка сыграть немного аккуратнее и не лезть вперёд без лишней необходимости? — Изначально мы выходили играть только на победу, конечно же. В голове у нас не было мысли играть на удержание, как иногда бывает в большом футболе, когда одну из команд устраивает счёт 0:0, к примеру. А вот уже в самом конце мы понимали, что Швейцарии надо лететь вперёд и вырывать победу. Нас же устраивал этот результат, который давал нам первое место на домашнем этапе Евролиги.

— Но ведь и швейцарцы не сильно летели вперёд, не так ли? — Да, соглашусь с этим. Вероятно, они подустали. Я видел, что в тех моментах, когда вроде бы нужна была передача вперёд, они просто выбивали мяч на трибуну не стесняясь. — Как оцените дебют Остапа Фёдорова, для которого это первый большой турнир в составе сборной России? — Мне понравилась его игра здесь. Возможно, тактически у него ещё многое не получается, но он нацелен на ворота, на борьбу, хорошо выглядит физически. Ему надо ещё окрепнуть морально. Мы будем всячески ему в этом помогать. — Сборную России по пляжному футболу иногда упрекают в том, что годами состав практически не меняется. Но всё-таки есть команда до 23 лет, появился тот же Остап Фёдоров. Насколько глубокий резерв у команды? — Этот вопрос, наверное, лучше адресовать нашему главному тренеру Михаилу Лихачёву. Но я вижу, что у нас есть молодые талантливые ребята, которым необходимо как можно больше играть и получать практику. Зачастую бывает так, что во время матчей чемпионата России они больше сидят на лавке, чем играют. Игрового времени на них не хватает, потому что его отдают легионерам. Им нужно развиваться. Вы правильно сказали про Остапа, который уже является членом сборной России и набирается нужного опыта.

— Как вам поддержка трибун в этом матче, да и вообще на всём московском этапе? — Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам от лица каждого игрока, тренерского штаба и от лица всех, кто причастен к этой победе! Играть при такой поддержке особенно приятно и волнительно. Мы испытали двойную ответственность, но в то же время и двойное удовольствие. Здорово, что порадовали зрителей. Они вернули нам потраченную энергию сполна.

— Вы наверняка следили за чемпионатом мира по большому футболу. Удивлены ли результатом, который показала сборная России? — Конечно, я смотрел и очень переживал за ребят. Мы смотрели матчи с одноклубниками, с Лёхой Макаровым. Не получилось сходить на стадион, потому что у нас был тренировочный лагерь. Съездили в центр и прониклись уникальной атмосферой в центре города. Как раз сегодняшняя атмосфера на трибунах в Строгино напомнила нам ту атмосферу чемпионата мира. Море позитива и невероятной энергии от людей!