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Мужская сборная России победила Румынию на групповой стадии ЧЕ по водному поло
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Мужская сборная России победила Румынию на групповой стадии ЧЕ по водному поло 

Чемпионат.com 20 июля 2018
Фото: Российский стадион
Мужская сборная России по водному поло в третьем туре группового этапа чемпионата Европы в Барселоне обыграла команду Румынии со счётом 12:7.
Водное поло. Мужчины. Чемпионат Европы. Барселона, Испания
Группа D. 2-й тур  Россия — Румыния — 12:7 (1:3, 4:2, 3:1, 4:1)
В первом туре российская команда уверенно переиграла словаков, а в следующем поединке уступила в борьбе сборной Сербии. Балканская дружина закончила групповой раунд со стопроцентным показателем и обеспечила себе место в четвертьфинале соревнований. Сборные России и Румынии, занявшие второе и третье места соответственно, начнут борьбу в плей-офф со стадии 1/8 финала.
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