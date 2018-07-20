Мужская сборная России победила Румынию на групповой стадии ЧЕ по водному поло

Мужская сборная России по водному поло в третьем туре группового этапа чемпионата Европы в Барселоне обыграла команду Румынии со счётом 12:7.

Водное поло. Мужчины. Чемпионат Европы. Барселона, Испания

Группа D. 2-й тур Россия — Румыния — 12:7 (1:3, 4:2, 3:1, 4:1)

В первом туре российская команда уверенно переиграла словаков, а в следующем поединке уступила в борьбе сборной Сербии. Балканская дружина закончила групповой раунд со стопроцентным показателем и обеспечила себе место в четвертьфинале соревнований. Сборные России и Румынии, занявшие второе и третье места соответственно, начнут борьбу в плей-офф со стадии 1/8 финала.