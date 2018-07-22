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ЧЕ-2018 по водному поло. Мужчины. 1/8 финала. Россия — Франция (прямая видеотрансляция)
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ЧЕ-2018 по водному поло. Мужчины. 1/8 финала. Россия — Франция (прямая видеотрансляция) 

Российский стадион 22 июля 2018
Фото: Российский стадион
Сегодня в испанской Барселоне российские ватерполисты встретятся со сборной Франции в матче 1/8 финала чемпионате Европы.
На предварительной стадии турнира сборная России заняла второе место в группе D, французы финишировали на третьей строчке в турнирной таблице группы В.
На чемпионате Европы 16 команд были разбиты на четыре группы. Четыре сборные, занявшие первые места в своих группах, напрямую выходят в четвертьфинал. Восемь команд, ставших вторыми и третьими, проведут дополнительный матч плей-офф за выход в 1/4 финала.
Начало матча Россия — Франция в 23:00 мск.
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