ЧЕ-2018 по водному поло. Мужчины. 1/8 финала. Россия — Франция (прямая видеотрансляция)

Сегодня в испанской Барселоне российские ватерполисты встретятся со сборной Франции в матче 1/8 финала чемпионате Европы.

На предварительной стадии турнира сборная России заняла второе место в группе D, французы финишировали на третьей строчке в турнирной таблице группы В.

На чемпионате Европы 16 команд были разбиты на четыре группы. Четыре сборные, занявшие первые места в своих группах, напрямую выходят в четвертьфинал. Восемь команд, ставших вторыми и третьими, проведут дополнительный матч плей-офф за выход в 1/4 финала.

Начало матча Россия — Франция в 23:00 мск.