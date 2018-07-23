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IHF: сборная России является претендентом на победу в ЧМ по пляжному гандболу
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IHF: сборная России является претендентом на победу в ЧМ по пляжному гандболу 

ТАСС 23 июля 2018
КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Россия является полноценным претендентом на звание чемпиона мира по пляжному гандболу. Об этом в понедельник на пресс-конференции чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани сообщил глава рабочей группы Международной федерации гандбола (IHF) по пляжному гандболу Джампьеро Мази.
"Есть, конечно, традиционные команды, которые последние три-четыре чемпионата активно борются за это звание. Сборная России также имеет полное право и является одним из полноценных претендентов на звание победителя", — сказал он.
Мужская сборная России по итогам жеребьевки попала в группу D и сыграет на групповом этапе чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани с командами Бразилии, США и Швеции, женская сборная встретится с бразильянками, американками и сборной Таиланда.
Восьмой чемпионат мира по пляжному гандболу пройдет в Казани с 24 по 29 июля, в турнире впервые в истории примут участие 16 мужских и 16 женских сборных команд, до этого в финальной стадии чемпионата мира выступало по 12 команд. В общей сложности в Казань съедутся порядка 550 спортсменов, тренеров, судей и официальных лиц.
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