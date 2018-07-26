Мужская сборная России победила датчан на ЧМ по пляжному гандболу

В Казани продолжается чемпионат мира по пляжному гандболу. Мужская сборная России в матче основного раунда обыграла команду Дании со счётом 2:1 (17:12, 21:28, 7:6).

Свой следующий матч россияне также проведут сегодня, 26 июля. Их соперниками будут представители Катара.

Накануне сборная России завершила групповой этап чемпионата мира победой над командой Бразилии со счётом 2:0 (16:13, 22:21). В своей группе россияне заняли второе место. На первой позиции расположились шведские гандболисты, которые впервые участвуют в турнире.

Матчи проходят в Центре пляжных видов спорта. Чемпионат мира в Казани завершится 29 июля.