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Мужская сборная России победила датчан на ЧМ по пляжному гандболу
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Мужская сборная России победила датчан на ЧМ по пляжному гандболу 

Чемпионат.com 26 июля 2018
Фото: Российский стадион
В Казани продолжается чемпионат мира по пляжному гандболу. Мужская сборная России в матче основного раунда обыграла команду Дании со счётом 2:1 (17:12, 21:28, 7:6).
Свой следующий матч россияне также проведут сегодня, 26 июля. Их соперниками будут представители Катара.
Накануне сборная России завершила групповой этап чемпионата мира победой над командой Бразилии со счётом 2:0 (16:13, 22:21). В своей группе россияне заняли второе место. На первой позиции расположились шведские гандболисты, которые впервые участвуют в турнире.
Матчи проходят в Центре пляжных видов спорта. Чемпионат мира в Казани завершится 29 июля.
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