Российские гандболисты проиграли 6-й матч подряд на молодёжном ЧЕ в Словении

Мужская сборная России по гандболу потерпела шестое подряд поражение на чемпионате Европы среди игроков не старше 20 лет, который проходит в Словении. В матче утешительного турнира за 13-16-е места российские гандболисты уступили команде Израиля со счётом 19:26.

На групповом этапе россияне проиграли командам Хорватии (22:26), Испании (20:28), Польши (28:36), а в турнире за 9-16-е места — венграм (34:37) и датчанам (25:30).

Гандбол. Чемпионат Европы U20. Целе, Словения Мужчины. Турнир за 13-16-е места Израиль — Россия — 26:19 (12:10).

В противостоянии за 15-е место российские гандболисты поспорят либо со сборной Румынии, либо с командой Польши.