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Флорес получил предложение возглавить сборную Египта
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Флорес получил предложение возглавить сборную Египта 

Советский спорт 25 июля 2018
Фото: Soccer News
Бывший главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес получил предложение возглавить сборную Египта, сообщает AS.
53-летнему испанцу нравится перспектива работы с африканской командой, однако он взял паузу перед принятием решения в ожидании предложений из Англии.
Флорес провел в «Эспаньоле» два сезона. Под его руководством команда сыграла 81 матч, одержала 27 побед, потерпела 27 поражений, а еще 27 игр завершила вничью. Во время работы в каталонском клубе на тренера выходили команды премьер-лиги, однако он не мог уйти из «Эспаньола».
20 апреля Флорес был отправлен в отставку и теперь может без колебаний отправиться тренировать в Англию.
Напомним, Федерация футбола Египта уволила аргентинца Эктора Купера после того, как сборная не смогла выйти из группы на чемпионате мира, проиграв все три матча — Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2).
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