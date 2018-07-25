Флорес получил предложение возглавить сборную Египта

Бывший главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес получил предложение возглавить сборную Египта, сообщает AS.

53-летнему испанцу нравится перспектива работы с африканской командой, однако он взял паузу перед принятием решения в ожидании предложений из Англии.

Флорес провел в «Эспаньоле» два сезона. Под его руководством команда сыграла 81 матч, одержала 27 побед, потерпела 27 поражений, а еще 27 игр завершила вничью. Во время работы в каталонском клубе на тренера выходили команды премьер-лиги, однако он не мог уйти из «Эспаньола».

20 апреля Флорес был отправлен в отставку и теперь может без колебаний отправиться тренировать в Англию.

Напомним, Федерация футбола Египта уволила аргентинца Эктора Купера после того, как сборная не смогла выйти из группы на чемпионате мира, проиграв все три матча — Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2).