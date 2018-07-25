Российские гандболисты уступили Дании на ЧЕ U20

Мужская сборная России по гандболу потерпела очередное, пятое подряд, поражение на чемпионате Европы среди игроков не старше 20 лет, который проходит в Словении. Во втором матче утешительного турнира за 9-16-е места российские гандболисты уступили команде Дании со счётом 25:30. 5 мячей в составе сборной России забил Владислав Коршунов, 4 раза отличился Виктор Долинин.

Это второе поражение россиян в утешительном турнире за 9-16-е места. Теперь отечественная команда сможет претендовать только на 15-е место.

Гандбол. Чемпионат Европы U20. Целе, Словения Мужчины. Турнир за 9-16-е места

Россия — Дания — 25:30 (12:15).