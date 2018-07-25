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Российские гандболисты уступили Дании на ЧЕ U20
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Российские гандболисты уступили Дании на ЧЕ U20 

Чемпионат.com 25 июля 2018
Мужская сборная России по гандболу потерпела очередное, пятое подряд, поражение на чемпионате Европы среди игроков не старше 20 лет, который проходит в Словении. Во втором матче утешительного турнира за 9-16-е места российские гандболисты уступили команде Дании со счётом 25:30. 5 мячей в составе сборной России забил Владислав Коршунов, 4 раза отличился Виктор Долинин.
Это второе поражение россиян в утешительном турнире за 9-16-е места. Теперь отечественная команда сможет претендовать только на 15-е место.
Гандбол. Чемпионат Европы U20. Целе, Словения Мужчины. Турнир за 9-16-е места
Россия — Дания — 25:30 (12:15).
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