Женская сборная России обыграла США на ЧМ по пляжному гандболу

Женская сборная России по пляжному гандболу завершила групповой этап чемпионата мира, который проходит в Казани, победой над командой США, со счётом 2:0 (24:10, 20:8). 12 очков принесла российской команде Анастасия Макина , 10 — Кристина Кожокарь.

Одержав две победы в трёх проведённых матчах в группе С, российские гандболистки-пляжницы уверенно вышли в плей-офф со второго места в подгруппе. Первенствовали в группе бразильянки, выигравшие все три матча со счётом 2:0.

Пляжный гандбол. Чемпионат мира. Казань Женщины. Группа С. Третий тур Россия — США — 2:0 (24:10, 20:8).