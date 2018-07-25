Спартакиада молодежи

Продолжаются финальные соревнования IV летней Спартакиады молодёжи России 2018 года. В Пензе завершились спортивные соревнования по водному поло.

Уровень команд на спартакиадном турнире сильно разнился. Например, команда Волгоградской области забросила 27 мячей в ворота сборной команды Красноярского края, который сумел отличиться лишь однажды. В другой игре соперником хозяев, ребят из Пензы, были ватерполисты из Татарстана. Когда до финального свистка оставалась минута, пензенцы забросили первый мяч, но к тому времени в их ворота уже влетели 30… Матч закончился победой Республики Татарстан со счетом 1-31. Явным лидером выглядела команда Московской области. Они тоже одержали уверенную победу: со счетом 20:1 был обыгран сборная Краснодарского края.

Но это были игры в подгруппах. В полуфинале москвичи проигрывали походу матча 2:6, но затем собрались и даже повели в счёте. И всё же в итоге уступили сборной команде Московской области по пенальти 10:11. В игре за третье место сборная Москвы уверенно победила команду С-Петербурга 8:4.

Вот какую оценку дал Главный судья спартакиадного турнира по водному поло Станислав Пивоваров:

— Сразу определилась четвёрка лидеров, которые показывают хороший уровень игры. Это Московская и Волгоградская области, Москва и Санкт-Петербург. Астраханская область тоже порадовала — дала мощный бой в борьбе за 5 место, но пока опыта не хватило.

— Надо сказать, что сильные команды в тех регионах, — продолжил Пивоваров, — где есть взрослая команда. У молодёжи есть перед глазами пример, есть к чему стремиться. Вот, например, у Пензенской области такой команды нет — и на Спартакиаде она оказалась на последнем, одиннадцатом месте. А вот Волгоградская область давно обозначила свои лидерские позиции: они десятикратные чемпионы России! Сейчас четверо из команды — это серебряные призёры Чемпионата России.

Вот как распределились места на пьедестале:

1 место — Волгоградская область, 2 место — Московская область, 3 место — г. Москва.