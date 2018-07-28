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Эксперты: в матче Международного кубка чемпионов «Челси» — «Интер» обе забьют
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Эксперты: в матче Международного кубка чемпионов «Челси» — «Интер» обе забьют 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Букмекеры назвали фаворита матча Международного кубка чемпионов «Челси» — «Интер». Начало встречи сегодня, 28 июля, запланировано на 21:05 по московскому времени.
Букмекеры предлагают поставить на победу «Челси» за 2.25. Шансы «Интера» на победу оценены коэффициентом 2.75. Поставить на ничью можно за 3.30.
Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.70, а на ТМ 2,5 гола — за 2.05.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.57. Победа «Челси» всухую оценивается в 4.33.
Победа «Челси» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.70.
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