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Женская сборная Нидерландов в 5-й раз выиграла чемпионат Европы по водному поло
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Женская сборная Нидерландов в 5-й раз выиграла чемпионат Европы по водному поло 

Чемпионат.com 28 июля 2018
В Барселоне завершился женский чемпионат Европы по водному поло. В финале сборная Нидерландов переиграла команду Греции со счётом 6:4. Голландки завоевали трофей в пятый раз в своей истории и догнали по количеству европейских титулов итальянок. Бронзовыми медалистками соревнований в Барселоне стали испанки, уверенно обыгравшие сборную Венгрии — 12:6.
Напомним, что российская команда, уступившая в четвертьфинале гречанкам в серии пенальти, заняла итоговое пятое место.
Водное поло. Женщины. Чемпионат Европы. Барселона, Испания Финал Нидерланды — Греция — 6:4  Матч за 3-е место Испания — Венгрия — 12:6
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