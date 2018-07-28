Женская сборная Нидерландов в 5-й раз выиграла чемпионат Европы по водному поло

В Барселоне завершился женский чемпионат Европы по водному поло. В финале сборная Нидерландов переиграла команду Греции со счётом 6:4. Голландки завоевали трофей в пятый раз в своей истории и догнали по количеству европейских титулов итальянок. Бронзовыми медалистками соревнований в Барселоне стали испанки, уверенно обыгравшие сборную Венгрии — 12:6.

Напомним, что российская команда, уступившая в четвертьфинале гречанкам в серии пенальти, заняла итоговое пятое место.

Водное поло. Женщины. Чемпионат Европы. Барселона, Испания Финал Нидерланды — Греция — 6:4 Матч за 3-е место Испания — Венгрия — 12:6