Российские шпажисты завоевали бронзу на чемпионате мира в Китае

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала бронзу на чемпионате мира в Китае.

В матче за третье место россияне оказались сильнее французов, победив со счетом 45:35.

Золото в этом виде программы завоевали швейцарцы, выигравшие в финале у Южной Кореи — 36:31.

В соревновании рапиристок на чемпионате мира лучшей командой стала сборная США, победившая в финале Италию — 45:35. Бронзовые медали достались сборной Франции, которая была сильнее команды Южной Кореи — 35:26.