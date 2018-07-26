Российские шпажисты завоевали бронзу на чемпионате мира в Китае 

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала бронзу на чемпионате мира в Китае.
В матче за третье место россияне оказались сильнее французов, победив со счетом 45:35.
Российскую команду представляли Павел Сухов, Сергей Ходос и Сергей Бида.
Золото в этом виде программы завоевали швейцарцы, выигравшие в финале у Южной Кореи — 36:31.
В соревновании рапиристок на чемпионате мира лучшей командой стала сборная США, победившая в финале Италию — 45:35. Бронзовые медали достались сборной Франции, которая была сильнее команды Южной Кореи — 35:26.