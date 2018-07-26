Слуцкий назвал игру в Лиге Европы «испытанием»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мыслями в преддверии старта своей команды в Лиге Европы, передает "Советский спорт"

26 июля «Витесс» в рамках отборочного раунда Лиги Европы сыграет с командой «Виторул».

"Мы стартуем в Лиге Европы перед стартом национального чемпионата. Для меня и команды — это серьезное испытание, но надеюсь, что мы готовы. Игра покажет", — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.

По словам российского специалиста, который возглавил «Витесс» в летнее межсезонье, он полностью изучил будущего соперника, а также отметил, что его команда постарается воспользоваться слабыми местами оппонента.

Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого разгромил «Локомотив» в контрольном матче.