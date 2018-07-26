Российские шпажисты не смогли выйти в финал чемпионата мира 

Мужская сборная России по шпаге уступила в полуфинале командного турнира чемпионата мира сборной Южной Кореи (35:45).
За российскую команду выступали Павел Сухов, Сергей Ходос, Никита Глазков и Сергей Бида.
Сборная России начала выступление в командном турнире с 1/16 финала и поочередной победила Сингапур (45:21), Германию (38:34) и Китай (40:23).
Теперь в матче за бронзу соперником России станет Франция, а Южная Корея разыграет золото чемпионата мира с командой Швейцарии.
Чемпионат мира по фехтованию в китайском Уси продлится до 27 июля.
Уси (Китай)
Чемпионат мира
Мужчины
Шпага
Командный турнир
½ финала
Южная Корея — Россия — 45:35 Франция — Швейцария — 38:45