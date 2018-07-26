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Вратарь ЦСКА рассказал об ожиданиях от матча за Суперкубок России
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Вратарь ЦСКА рассказал об ожиданиях от матча за Суперкубок России 

RT на русском 26 июля 2018
«Локомотив» играет в комбинационный футбол, и он неплохо усилился перед сезоном. Пришёл, например, Гжегож Крыховяк из «ПСЖ», — заявил он.
Как отметил Помазун, много усилений произошло и в ЦСКА, и теперь это практически новая команда.
«Думаю, получится интересная игра. Шансы в ней 50 на 50», — считает вратарь.
По его словам, обе команды любят играть на контратаках, но кому-то придётся действовать первым номером, и это зависит от тренера.
Матч состоится 27 июля в Нижнем Новгороде.
Ранее экс-вратарь сборной СССР, бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в беседе с НСН прокомментировал продление контракта Станислава Черчесова с национальной командой России.
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