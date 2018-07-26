Дети из Аэропорта приняли участие в турнире по гандболу

Школьники из района Аэропорт, которые отдыхают по программе «Московская смена» в ЦСПСиД «Сокол», приняли участие в турнире по гандболу.

— Чемпионат мира по футболу завершен, а у нас спортивные состязания с мячом продолжаются. Гандбольный турнир прошел между тремя командами, он отличался упорной и практически равной борьбой, — рассказал представитель администрации центра «Сокол». — Надо отметить, что наши ребята были настойчивыми и целеустремленными во всех соревнованиях.

Напомним, что текущая смена городского лагеря в ЦСПСиД «Сокол» продлится до конца июля. (мю)