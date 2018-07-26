Мозгов: не понравилось решение вынести два отборочных матча на ЧМ на межсезонье

Российский баскетболист Тимофей Мозгов подчеркнул, что ему не понравилось, что два отборочных матча сборной России были вынесены на межсезонье.

«Мне очень не понравилось решение вынести два отборочных матча сборных на ЧМ на самое межсезонье. Может, я не вправе судить, но мне кажется, что новое расписание — просто беда. Наверное, по ходу сезона, когда ты в форме и играешь постоянно, это актуально. Но когда приходишь из отпуска, и у тебя десять дней на подготовку…

Никто на 100% не был готов — ни мы, ни французы, ни бельгийцы. Месяц никто не тренировался, не проводил по четыре-пять товарищеских матчей. По одному — и в бой», — написал Мозгов в своём блоге.

Сборная России уступила Франции дома, но в гостях переиграла Бельгию и вышла во второй раунд квалификации чемпионата мира 2019 года.