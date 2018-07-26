Ещё
Мозгов: не понравилось решение вынести два отборочных матча на ЧМ на межсезонье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мозгов: не понравилось решение вынести два отборочных матча на ЧМ на межсезонье 

Чемпионат.com 26 июля 2018
Российский баскетболист Тимофей Мозгов подчеркнул, что ему не понравилось, что два отборочных матча сборной России были вынесены на межсезонье.
«Мне очень не понравилось решение вынести два отборочных матча сборных на ЧМ на самое межсезонье. Может, я не вправе судить, но мне кажется, что новое расписание — просто беда. Наверное, по ходу сезона, когда ты в форме и играешь постоянно, это актуально. Но когда приходишь из отпуска, и у тебя десять дней на подготовку…
Никто на 100% не был готов — ни мы, ни французы, ни бельгийцы. Месяц никто не тренировался, не проводил по четыре-пять товарищеских матчей. По одному — и в бой», — написал Мозгов в своём блоге.
Сборная России уступила Франции дома, но в гостях переиграла Бельгию и вышла во второй раунд квалификации чемпионата мира 2019 года.
Чемпионат.com: последние новости
Сборная Канады U18 разгромила Швецию и стала победителем Кубка Глинки Муса забил победный гол в дебютном матче за «Аль-Наср» «Ницца» дома проиграла «Реймсу» в первом матче под руководством Виейра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Михаэля Шумахера27
Украинский футболист высказался про Крым98
Загитову и Медведеву столкнули лбами3
Трехкратный чемпион «Формулы-1» вышел из комы
«Зовите пожарных!»: фигуристка разделась для фото32
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:44
Англичане «кинули» Дзюбу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение