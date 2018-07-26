Ещё
Аналитики: Слуцкий стартует с «Витессом» в Лиге Европы с победы над «Вииторулом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аналитики: Слуцкий стартует с «Витессом» в Лиге Европы с победы над «Вииторулом» 

Чемпионат.com 26 июля 2018
Букмекеры назвали фаворита первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы «Вииторул» (Румыния) — «Витесс» (Нидерланды). Начало встречи 26 июля запланировано на 18:00 по московскому времени.
Букмекеры предлагают поставить на победу «Витесса» за 2.10. Шансы «Вииторула» на победу оценены коэффициентом 3.10. Поставить на ничью можно за 3.20.
Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.83, а на ТМ 2,5 гола — за 1.91.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.70. Победа «Витесса» всухую оценивается в 3.90.
Победа «Витесса» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.70.
Сообщество «Чемпионат. Ставки» «ВКонтакте»
Чемпионат.com: последние новости
Сборная Канады U18 разгромила Швецию и стала победителем Кубка Глинки Муса забил победный гол в дебютном матче за «Аль-Наср» «Ницца» дома проиграла «Реймсу» в первом матче под руководством Виейра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Михаэля Шумахера27
Украинский футболист высказался про Крым100
Загитову и Медведеву столкнули лбами3
Трехкратный чемпион «Формулы-1» вышел из комы
«Зовите пожарных!»: фигуристка разделась для фото
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:44
Англичане «кинули» Дзюбу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение