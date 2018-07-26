Аналитики: Слуцкий стартует с «Витессом» в Лиге Европы с победы над «Вииторулом»

Букмекеры назвали фаворита первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы «Вииторул» (Румыния) — «Витесс» (Нидерланды). Начало встречи 26 июля запланировано на 18:00 по московскому времени.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Витесса» за 2.10. Шансы «Вииторула» на победу оценены коэффициентом 3.10. Поставить на ничью можно за 3.20.

Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.83, а на ТМ 2,5 гола — за 1.91.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.70. Победа «Витесса» всухую оценивается в 3.90.

Победа «Витесса» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.70.

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