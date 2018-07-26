Италия вышла в финал юношеского Евро, обыграв Францию

Сборная Италии обыграла Францию в полуфинале юношеского Евро — 2:0. В финале команда сыграет с Португалией, которая ранее разгромила Украину — 5:0.

Чемпионат Европы

Игроки до 19 лет Полуфинал

Италия — Франция — 2:0 (2:0)