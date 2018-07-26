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Италия вышла в финал юношеского Евро, обыграв Францию
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Италия вышла в финал юношеского Евро, обыграв Францию 

Спорт-Экспресс 26 июля 2018
Сборная Италии обыграла Францию в полуфинале юношеского Евро — 2:0. В финале команда сыграет с Португалией, которая ранее разгромила Украину — 5:0.
Чемпионат Европы
Игроки до 19 лет  Полуфинал
Италия — Франция — 2:0 (2:0)
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