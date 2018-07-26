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Мостовой считает справедливым ничейный результат в матче «Уфа» — «Домжале»
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Мостовой считает справедливым ничейный результат в матче «Уфа» — «Домжале» 

Газета.Ru 26 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает справедливым ничейный результат в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Уфой» и «Домжале», передает ТАСС.
"Небольшое преимущество было у «Уфы», жаль, что им не удалось использовать свои моменты в концовке. До игры я предполагал, что встреча закончится либо минимальной победой хозяев, либо ничьей, в итоге так и получилось. Это справедливый результат. Обеим командам не хватило класса и мастерства, хотя было много желания, борьбы и эмоций.
Перед ответной игрой ничего не поменялось, шансы по-прежнему 50 на 50. Хорошо, что «Уфа» не пропустила дома. Уфимцы могут спокойно сыграть на контратаке и забить свой мяч", — сказал Мостовой.
Ответный матч между командами пройдет 2 августа в Словении.
Ранее «Уфа» сыграла вничью в матче ЛЕ с «Домжале».
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