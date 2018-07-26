Определился второй финалист юношеского чемпионата Европы

Сегодня в полуфинале юношеского Чемпионата Европы сборная Италии оказалась сильнее своих сверстников из Франции.

Италия U-19 — Франция U-19 — 2:0 Голы: Капоне, 27 — 1:0, Кин, 30 — 2:0.