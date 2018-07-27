«Рейнджерс» Джеррарда обыграл «Осиек» в квалификации ЛЕ 

«Глазго Рейнджерс» под руководством главного тренера Стивена Джеррарда обыграл хорватский «Осиек» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, проходившая в Хорватии, завершилась минимальной победой гостей — 1:0. Единственный забитый мяч на счету нападающего Альфредо Морелоса, отличившегося в первом тайме матча.
Ответный матч между командами состоится 2 августа в Глазго.
Лига Европы. Второй квалификационный раунд. Первый матч
«Осиек» (Хорватия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:1 (0:1)
Гол: Морелос, 18.