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«Рейнджерс» Джеррарда обыграл «Осиек» в квалификации ЛЕ
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«Рейнджерс» Джеррарда обыграл «Осиек» в квалификации ЛЕ 

SPORT24.ru 27 июля 2018
«Глазго Рейнджерс» под руководством главного тренера Стивена Джеррарда обыграл хорватский «Осиек» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, проходившая в Хорватии, завершилась минимальной победой гостей — 1:0. Единственный забитый мяч на счету нападающего Альфредо Морелоса, отличившегося в первом тайме матча.
Ответный матч между командами состоится 2 августа в Глазго.
Лига Европы. Второй квалификационный раунд. Первый матч
«Осиек» (Хорватия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:1 (0:1)
Гол: Морелос, 18.
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