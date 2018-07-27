«Гонвед» — «Прогресс Нидеркорн» — 1:0. Возможные соперники «Уфы» провели 1-й матч

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы венгерский «Гонвед» обыграл дома «Прогресс Нидеркорн» из Люксембурга с минимальным счетом. Единственный гол на 83-й минуте забил Ботонд Барат. Ответная игра состоится в Люксембурге 2 августа.

Победитель противостояния «Прогресс Нидеркорн» — «Гонвед» сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы с сильнейшим в паре «Уфа» — «Домжале». Первая игра этих команд в Уфе завершилась вничью со счетом 0:0.

Лига Европы2-й квалификационный раунд. 1-й матч

«Гонвед» (Будапешт, Венгрия) — «Прогресс Нидеркорн» (Нидеркорн, Люксембург) — 1:0 (0:0)

Голы: Барат, 83 (1:0).