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«Гонвед» — «Прогресс Нидеркорн» — 1:0. Возможные соперники «Уфы» провели 1-й матч
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«Гонвед» — «Прогресс Нидеркорн» — 1:0. Возможные соперники «Уфы» провели 1-й матч 

SPORT24.ru 27 июля 2018
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы венгерский «Гонвед» обыграл дома «Прогресс Нидеркорн» из Люксембурга с минимальным счетом. Единственный гол на 83-й минуте забил Ботонд Барат. Ответная игра состоится в Люксембурге 2 августа.
Победитель противостояния «Прогресс Нидеркорн» — «Гонвед» сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы с сильнейшим в паре «Уфа» — «Домжале». Первая игра этих команд в Уфе завершилась вничью со счетом 0:0.
Лига Европы2-й квалификационный раунд. 1-й матч
«Гонвед» (Будапешт, Венгрия) — «Прогресс Нидеркорн» (Нидеркорн, Люксембург) — 1:0 (0:0)
Голы: Барат, 83 (1:0).
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