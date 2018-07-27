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Сборные Сербии и Испании сыграют в финале чемпионата Европы по водному поло
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Сборные Сербии и Испании сыграют в финале чемпионата Европы по водному поло 

ТАСС 27 июля 2018
ТАСС, 27 июля. Мужская сборная Сербии по водному поло сыграет с командой Испании в финале чемпионата Европы. Турнир проходит в Барселоне.
Сербские ватерполисты в полуфинале обыграли хорватов со счетом 9:7. Испанцы в своем полуфинале победили итальянцев со счетом 8:7.
Сборная России, которая в четвертьфинале проиграла команде Италии со счетом 1:11, сыграет в матче за седьмое место с венграми.
Сербская сборная четыре раза выигрывала золото чемпионата Европы по водному поло. Первый трофей команда завоевала на домашнем турнире в Белграде в 2007 году. На ее счету также победы в трех последних розыгрышах (2012, 2014, 2016). Сборная Испании никогда не становилась чемпионами мира, единственный раз в истории она играли в финале в 1991 году, уступив югославам (10:11).
Финал, матч за третье место и матч за седьмое место пройдут в последний день турнира 28 июля.
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