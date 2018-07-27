Три саратовца сыграют на Чемпионате Европы по баскетболу

Никита Михайловский, Александр Петенёв и Антон Квитковских получили приглашение в состав национальной юниорской сборной по баскетболу (U18). Как сообщает пресс-служба саратовского "Автодора" представительство игроков черно-белых в сборной как никогда велико! Четверть команды — воспитанники саратовского клуба, чемпионы Детско-Юношеской Баскетбольной Лиги и игроки основной команды «Автодора» в следующем сезоне. Ни один другой клуб не может похвастаться подобным достижением. Компанию автодоровцам на чемпионате Европы в Латвии также составят два игрока ЦСКА, два игрока «Химок», два игрока "Зенита" , два игрока словенского «Хелиоса» и один игрок «Локомотива».

Напомним, что совсем недавно, защитник «Автодора» Никита Михайловский неплохо проявил себя в составе юниорской сборной России на международном турнире в Италии. Саратовец стал одним из лидеров команды. Еще два 17-летних представителя саратовского «Автодора» Антон Квитковских и Александр Петенёв турнир в Италии пропускали из-за болезни.

На групповой стадии сборная России сыграет в группе В (все матчи пройдут в Вентспилсе). Она встретится с командами Франции (28 июля в 21.45 по саратовскому времени), Германии (29 июля в 21.45) и Турции (31 июля в 17.15). В плей-офф выходят все 16 участников Первенства Европы. Матчи 1/8 финала пройдут 1 августа, 1/4 финала — 3 августа, полуфиналы — 4 августа, финал и матчи за все остальные места — 5 августа.