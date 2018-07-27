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​Карп: «По сравнению с чемпионатом России, Лига Европы — это другой уровень»
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​Карп: «По сравнению с чемпионатом России, Лига Европы — это другой уровень» 

Евро-футбол.Ру 27 июля 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Уфы» Кэтэлин Карп поделился мнение об игре в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы против «Домжале».
"Это мой не первый опыт игры в Лиге Европы. Для «Уфы» игра в Лиге Европы — большое достижение. Мы постараемся выиграть в ответной игре. Конечно, мы хотели выиграть. Это была первая игра «Уфы» после паузы, а «Домжале» уже провел одну игру в отборочном этапе. Они были более сыгранными. Ко второму матчу мы подойдем в своей лучшей кондиции.
Помешало то, что мы пока не сыгранны. Сегодня была первая официальная игра клуба после перерыва. Лига Европы — это другой уровень, большие скорости. Очень приятно играть в Лиге Европы. Международные игры сложнее матчей Премьер-лиги России", — цитирует Карпа Today News Ufa.
Первый матч завершился нулевой ничьей. Ответную игру «Уфа» проведёт в Словении, 2 августа.
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