​Карп: «По сравнению с чемпионатом России, Лига Европы — это другой уровень»

Защитник «Уфы» Кэтэлин Карп поделился мнение об игре в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы против «Домжале».

"Это мой не первый опыт игры в Лиге Европы. Для «Уфы» игра в Лиге Европы — большое достижение. Мы постараемся выиграть в ответной игре. Конечно, мы хотели выиграть. Это была первая игра «Уфы» после паузы, а «Домжале» уже провел одну игру в отборочном этапе. Они были более сыгранными. Ко второму матчу мы подойдем в своей лучшей кондиции.

Помешало то, что мы пока не сыгранны. Сегодня была первая официальная игра клуба после перерыва. Лига Европы — это другой уровень, большие скорости. Очень приятно играть в Лиге Европы. Международные игры сложнее матчей Премьер-лиги России", — цитирует Карпа Today News Ufa.

Первый матч завершился нулевой ничьей. Ответную игру «Уфа» проведёт в Словении, 2 августа.