Михаил Гершкович: Хотелось бы, чтобы матч за Суперкубок поймал импульс чемпионата мира

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассказал, чего ждет от матча за Суперкубок России «Локомотив» — ЦСКА.

«Не отдаю никому предпочтения, ожидаю хорошего футбола, — приводит «Р-Спорт» слова Гершковича. — Это первая игра сезона, определенные трудности есть у обеих команд, ведь ряд игроков выступал на чемпионате мира в составе национальных сборных.

Я жду открытого футбола и хороших эмоций, думаю, что эмоциональный фон матча будет высоким. Хотелось бы, чтобы и эта игра, и весь чемпионат страны поймал бы импульс матчей чемпионата мира».

Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет 27 июля на стадионе «Нижний Новгород».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча