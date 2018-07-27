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Михаил Гершкович: Хотелось бы, чтобы матч за Суперкубок поймал импульс чемпионата мира
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Михаил Гершкович: Хотелось бы, чтобы матч за Суперкубок поймал импульс чемпионата мира 

Советский спорт 27 июля 2018
Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассказал, чего ждет от матча за Суперкубок России «Локомотив» — ЦСКА.
«Не отдаю никому предпочтения, ожидаю хорошего футбола, — приводит «Р-Спорт» слова Гершковича. — Это первая игра сезона, определенные трудности есть у обеих команд, ведь ряд игроков выступал на чемпионате мира в составе национальных сборных.
Я жду открытого футбола и хороших эмоций, думаю, что эмоциональный фон матча будет высоким. Хотелось бы, чтобы и эта игра, и весь чемпионат страны поймал бы импульс матчей чемпионата мира».
Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет 27 июля на стадионе «Нижний Новгород».
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
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