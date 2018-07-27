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Составленная на базе чертановской школы сборная Москвы завершила групповой раунд Спартакиады молодежи
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Составленная на базе чертановской школы сборная Москвы завершила групповой раунд Спартакиады молодежи 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 27 июля 2018
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Женская сборная Москвы, составленная на базе футбольной школы «Чертаново», завершила групповой раунд Спартакиады молодежи в пятницу, 27 июля.
Соревнования развернулись в Пензе. Участниками стали 10 команд. Для группового этапа их разделили на два квинтета.
Так, сборная Москвы сыграла с командами Иркутской, Курской областей, Санкт-Петербурга и Татарстана. Все матчи завершились уверенной победой москвичек. Отметим, что в составе сборной играют и члены главной команды женского отделения школы «Чертаново»: Полина Органова, Алсу Абдуллина, Кристина Комиссарова, Ольга Белоусова.
Полуфинал состоится в воскресенье, 29 июля, — сборная Москвы встретится с командой Краснодарского края.
Также в этот день на «Арене Чертаново» развернется противостояние «Чертаново»-«Торпедо». Ижевчанки приедут с ответным визитом в рамках ¼ финала Кубка России. Напомним, что сине-белые одолели соперниц в Ижевске со счетом 3:1.
«Теперь осталось сохранить (или улучшить!) задел в ответном матче», — подчеркнули на сайте академии «Чертаново».
Фото: Футбольная школа «Чертаново»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/27/43198/
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