Матч отбора КМ-2019 по баскетболу между россиянами и болгарами пройдет в Химках

ТАСС , 27 июля. Матч отборочного турнира Кубка мира 2019 года по баскетболу между командами России и Болгарии пройдет в Химках 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

В рамках заключительного этапа отбора в группе K россияне также сыграют в Пардубице 13 сентября со сборной Чехии. Также в группе K выступает команды Финляндии, Франции, Боснии и Герцеговины. В финальную часть Кубка мира 2019 года выйдут три лучшие команды.

Сборная России занимает третье место в группе K с тремя победами в шести матчах. Лидирует команда Франции (6 побед), второе место занимают чехи (5-1).

Кубок мира — 2019 пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.