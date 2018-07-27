Камерунский полузащитник Ондуа перешел в «Анжи»

Гаэль начал свою карьеру в юношеском составе московского «Локомотив», становился победителем и лучшим бомбардиром Кубка РФС среди юношеских команд 1995 года рождения.

В апреле 2014 года Гаэль перешел в ЦСКА и сыграл 29 матчей в молодежном первенстве, в которых забил 3 мяча. Еще один матч Гаэль провел за основной состав ЦСКА в Кубке России.

В 2016 году полузащитник перешел в клуб второго датского дивизиона «Вайле», в составе которого сыграл 23 матча и забил 2 мяча.

В конце декабря 2017 года Ондуа подписал двухлетний контракт с украинским клубом «Заря» Луганск.