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Камерунский полузащитник Ондуа перешел в «Анжи»
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Камерунский полузащитник Ондуа перешел в «Анжи» 

Советский спорт 27 июля 2018
Гаэль начал свою карьеру в юношеском составе московского «Локомотив», становился победителем и лучшим бомбардиром Кубка РФС среди юношеских команд 1995 года рождения.
В апреле 2014 года Гаэль перешел в ЦСКА и сыграл 29 матчей в молодежном первенстве, в которых забил 3 мяча. Еще один матч Гаэль провел за основной состав ЦСКА в Кубке России.
В 2016 году полузащитник перешел в клуб второго датского дивизиона «Вайле», в составе которого сыграл 23 матча и забил 2 мяча.
В конце декабря 2017 года Ондуа подписал двухлетний контракт с украинским клубом «Заря» Луганск.
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